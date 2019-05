Previsão do Tempo: paulistano enfrenta dia quente nesta segunda-feira

O paulistano vai enfrentar nesta segunda-feira um dia quente, com os termômetros atingindo a máxima de 30º C, com céu claro oscilando com períodos nublados, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

À tarde, a previsão é de chuva isolada em algumas regiões de São Paulo.

A mínima prevista para segunda-feira é 20º C.