Pesquisa transforma prato de arroz e feijão em biscoito sem glúten e lactose

Não é novidade para ninguém que o prato com arroz e feijão é a maior unanimidade na culinária brasileira, certo? Mas o pesquisador David Wesley da Silva inovou em sua tese de doutorado e criou um biscoito de arroz e feijão, chamado “Brasileirinho”.

O biscoito, tipo snack, foi desenvolvido na FEA (Faculdade de Engenharia de Alimentos) da Unicamp, é rico em fibras e tem alto valor proteico. “O produto não contém glúten e também é opção para quem possui intolerância à lactose. Ele agrada bastante o público vegano. Há muita carência no mercado de biscoitos que tenham a qualidade nutricional e que possam ser consumidos pela população que tem restrições alimentares”, explica o pesquisador.

Silva levanta um problema comum hoje em razão da vida atarefada das pessoas. Segundo ele, o prato mais popular do país tem sido consumido menos, já que, pela pressa, muitas pessoas optam pelo fast food e por lanches por não ter o devido tempo de sentar-se, com calma, e fazer uma refeição.

“Se você converte o prato em biscoito, você tira a desvantagem do prato em si e oferece a possibilidade de ele ser guardado numa bolsa, por exemplo”, explica Silva.

Outra vantagem é o fato de ele ter um preço mais acessível, em razão de a matéria-prima ser farta.

Agora, o próximo passo é levá-lo para as prateleiras dos supermercados. Para isso, será necessária a produção em grande escala. Mas a indústria, segundo Silva, deve ter um perfil alinhado com o produto.

“Estamos aguardando. Queremos uma empresa que tenha as características para manter a composição do produto. Não queremos uma indústria que se proponha a fazer e não esteja preparada”, explica. A previsão é que no ano que vem já seja possível se alimentar desse prato de arroz em cápsulas.