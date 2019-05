Avião pega fogo durante pouso de emergência em Moscou

Um avião de passageiros da companhia russa Aeroflot pegou fogo durante um pouso de emergência no Aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, neste domingo (5).

Segundo a imprensa local, a aeronave levava 78 pessoas, e ao menos seis ficaram feridas. Imagens feitas de dentro do aeroporto mostram que as chamas provavelmente começaram no motor esquerdo, mas logo se alastraram por toda a aeronave.

O incêndio já foi controlado. O avião voava entre Moscou e Murmansk, mas teve de retornar à capital por causa de uma emergência. Ainda não se sabe o que teria causado o incidente.