Mega-Sena: que horas sai o resultado do sorteio deste sábado, 4 de maio

A Mega-Sena é a principal loteria do Brasil. Organizada pela Caixa Econômica Federal, a Mega, como é carinhosamente apelidada, é o sonho de grande parcela da população. Afinal, quem nunca se perguntou: o que faria se acertasse as seis dezenas?

Na quinta-feira (2), nenhum apostador acertou o prêmio principal, que acumulou. Por isso, neste sábado (4), a expectativa é de que o vencedor do concurso 2.148 leve para casa R$ 140 milhões – caso haja mais apostas certeiras, o dinheiro é dividido.

Leia mais:

Avião com 143 pessoas desvia da pista e cai em rio na Flórida

Colisão entre ônibus do time sub-15 do Bahia e carreta deixa dois mortos em Minas Gerais

A dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A verdade é que a única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do sorteio, sempre feito às 20h em alguma cidade diferente do Brasil, seja em pontos fixos ou pela Caravana da Sorte.

Conforme os números são apurados, a Caixa os divulga ao público, normalmente antes das 21h. O Metro Jornal fica de olho no resultado das loterias e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o sorteio é finalizado. Acompanhe nesta página para saber o resultado.

Último concurso

Muitos apostadores faturaram um ótimo dinheiro com os prêmios menores. Segundo a Caixa Econômica Federal, 366 pessoas acertaram cinco das seis dezenas e levaram R$ 28,7 mil cada. Outras 28 mil fizeram a quadra e ficaram com R$ 535. Clique aqui para ver o resultado do concurso anterior.

Regras

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos aos que acertarem 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

R$ 3,50 – seis números

R$ 24,50 – sete números

R$ 98 – oito números

R$ 294 – nove números

R$ 735 – dez números

R$ 1.617 – 11 números

R$ 3.234 – 12 números

R$ 6.006 – 13 números

R$ 10.510,50 – 14 números

R$ 17.517,50 – 15 números

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.