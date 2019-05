Acidente grave na avenida Vereador José Diniz deixa seis feridos e causa congestionamento

Um acidente grave ocorreu na avenida Vereador José Diniz, zona sul de São Paulo, na tarde deste sábado (4) e deixou pelo menos três pessoas feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro das vítimas, duas crianças e dois adolescentes, foram socorridos com quadro clínico estável. Já os outros dois feridos, um homem e uma mulher, estavam em estado grave.

Segundo a CET, a ocorrência se deu por uma colisão entre um ônibus e um carro. A faixa da esquerda da via está bloqueada, na altura da rua Joaquim Nabuco, sentido bairro. O trânsito está congestionado nos dois sentidos da avenida.

A avenida Santo Amaro serve como alternativa de caminho no momento. De acordo com a SPTrans, o bloqueio total da via já afeta as linhas de ônibus que circulam pelo local.