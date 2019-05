Trens terão intervalo maior neste final de semana em São Paulo devido a obras

Os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) circularão com maior intervalo neste sábado e domingo em São Paulo em função de obras de modernização em algumas linhas.

Confira a programação das linhas que serão afetadas pelas intervenções e os horários:

Linha 7-Rubi (Luz- Francisco Morato)

Domingo: das 4h à meia-noite haverá intervenções no sistema de rede aérea entre as estações Perus e Caieiras. O intervalo médio entre os trens será de 24 minutos entre Luz e Francisco Morato.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

Domingo: das 4h à meia-noite, os serviços serão realizados no sistema de rede aérea entre as estações Barueri e Jandira. Das 8h às 19h, os trabalhos estarão concentrados nos equipamentos de via permanente entre as estações Sagrado Coração e Engenheiro Cardoso. O intervalo médio entre os trens será:

– Das 8h às 19h: de 16 minutos de Júlio Prestes a Barueri e de 32 minutos de Barueri a Itapevi

– Demais horários: de 20 minutos de Barueri a Itapevi

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

Sábado: das 20h até o fim da operação comercial, haverá obras de modernização nos equipamentos de via permanente entre as estações Granja Julieta e Santo Amaro. O intervalo médio entre os trens será de 28 minutos em toda a linha.

Domingo: das 6h à meia-noite, as obras de modernização ocorrerão nos equipamentos de via permanente e no sistema de rede aérea entre as estações Socorro e Autódromo. O intervalo médio dos trens será de 15 minutos em toda a linha.

Linha 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra)

Domingo: das 7h às 17h, os serviços serão executados nos equipamentos de via permanente nas proximidades da Estação Mauá. O intervalo médio entre os trens será de 17 minutos em toda a linha.

Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana)

Sábado e Domingo: das 20h de sábado até meia-noite de domingo, em razão das obras de modernização entre as estações Engenheiro Goulart e USP-Leste, o intervalo médio entre os trens será de 25 minutos em toda a linha.