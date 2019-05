Quatro estações da linha Vermelha ficam fechadas neste domingo

No próximo domingo, vão ficar fechadas o dia todo as estações Guilhermina-Esperança, Patriarca, Artur Alvim e Corinthians-Itaquera, todas da linha 3-Vermelha do Metrô, devido a obras de modernização.

A circulação da linha será entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Vila Matilde. Ônibus do sistema Paese vão circular no trecho interditado durante todo o domingo.