Previsão do Tempo: dia de sol e calor aguarda o paulistano no sábado

O sábado (4) será de bastante sol e temperaturas altas na cidade de São Paulo. O dia não tem previsão de chuva.

Com temperatura mínima em 20º, o calor vai passar dos 30º, com pico em 31º. É uma das mais altas temperaturas da semana.

O calor será maior a partir das 14h, com pico em torno das 16h. Depois das 20h, o clima fica mais fresco.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia e também do site Climatempo.