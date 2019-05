MEC divulga novas regras do processo seletivo do Fies

O MEC (Ministério da Educação) divulgou as novas regras do processo seletivo do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), referentes ao primeiro semestre deste ano.

Além de prorrogar o prazo para a renovação semestral dos contratos, a portaria também estendeu também o período para a transferência integral de curso ou instituição de ensino. Os estudantes que contrataram o Fies até dezembro de 2017 têm agora até o dia 15 de maio para os processos.

O aditamento deverá ser feito pela internet, nas páginas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A medida foi publicada no Diário Oficial da União.

Neste semestre, cerca de 600 mil contratos devem ser renovados, segundo o FNDE.