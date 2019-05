Lotomania: veja os números sorteados nesta sexta-feira

Não houve ganhadores no último sorteio da Lotomania, que acumulou e deve pagar nesta sexta-feira um prêmio de R$ 3,2 milhões ao apostador que acertar as 20 dezenas do concurso 1966, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotomania nesta sexta-feira são:

06, 07, 11, 18, 19

24, 38, 42, 47, 48

56, 58, 63, 65, 68

73, 77, 79, 81, 90

Embora ninguém tenha acertado a Lotomania no sorteio de terça, 4 apostadores fizeram 19 pontos e cada um levou para casa um prêmio de R$ 56.587,68.

Outros 68 apostadores acertaram 18 dezenas e ganharam R$ 2.080,43 cada.

