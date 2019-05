Inscrições para o vestibular das Fatecs de SP começam nesta sexta-feira

Estão abertas as inscrições exclusivamente pela internet para o vestibular do 2º semestre de 2019 das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs). Ao todo serão oferecidas 14.885 vagas, distribuídas nas 73 unidades. As inscrições do processo seletivo foram abertas nesta sexta-feira, 3, e vão até 10 de junho. No último dia, o prazo termina às 15 horas.

A prova será realizada em 30 de junho. Pode concorrer a uma vaga do vestibular o candidato que tenha concluído ou esteja cursando o ensino médio ou equivalente. No ato da matrícula deve comprovar a conclusão do curso.

Para se candidatar é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 70 (em dinheiro) em qualquer agência bancária ou por meio da ferramenta Getnet (pagamento pela internet com cartão de débito e crédito). Serão concedidas seis mil isenções do pagamento da taxa. A resposta à solicitação será divulgada no dia 23 de maio somente pela internet.

No ato da inscrição, é possível escolher um curso em primeira opção e colocar como segunda opção, por exemplo: o mesmo curso (presencial) de primeira opção em outro período na mesma Fatec; ou o mesmo curso (presencial) de primeira opção oferecido em qualquer período de outra Fatec; ou ainda qualquer curso (presencial) com o mesmo conjunto de disciplinas prioritárias (a relação dos cursos estará na internet no momento em que o candidato for definir a segunda opção), em qualquer Fatec e período.