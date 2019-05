De novo! Mega-Sena acumula e prêmio do sorteio de sábado chega a R$ 140 milhões

Ninguém acertou os seis números do concurso 2147 da Mega-Sena, sorteados na noite desta quinta-feira (2) e o prêmio voltou a acumular. A estimativa do valor a ser pago no próximo concurso é de R$ 140 milhões.

Mega-Sena: veja os números sorteados no sorteio milionário desta quinta-feira

As dezenas sorteados foram 17- 19 – 37 – 41 – 42 – 49.

Na quina, foram 366 apostas ganhadoras, cada uma no valor de R$ 28.739,81.

A quadra saiu para 28.045 apostadores, que receberão R$ 535,81, cada um.

O sorteio do concurso 2148 será no próximo sábado (4).