Crise na Avianca: preços de passagem sobem até 140%

Com o cancelamento de voos da Avianca Brasil, os preços das passagens aéreas tiveram forte alta em alguns trechos em abril deste ano em relação a igual mês de 2018. Segundo levantamento realizado pela plataforma de comparação de preços Voopter, a rota entre o Rio (Santos Dumont) e Salvador apresentou uma elevação de 140% no valor médio, de R$ 574,14 para R$ 1.377,32.

Em recuperação judicial desde dezembro de 2018, a Avianca Brasil passou a operar com apenas seis aeronaves em quatro aeroportos (Congonhas, Santos Dumont, Brasília e Salvador). A média de voos diários caiu de 280, há um ano, para 38.

Demissões em Guarulhos

Ontem, a companhia demitiu cerca de 80 trabalhadores no aeroporto de Guarulhos. “A demissão em massa representa 30% da sua mão de obra e com isso restarão cerca de 140 empregados da Avianca no maior aeroporto do país”, disse o presidente do Sindigru (Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos), Rodrigo Maciel.