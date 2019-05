Banco de Brasília abre concurso público com 100 vagas para escriturários

O Banco de Brasília (BRB) publicou nesta sexta-feira (03) edital de novo concurso público da Instituição. No total, serão ofertadas 100 vagas para o cargo de escriturário (nível médio) – carreira bancária – e formação de cadastro reserva.

O salário é de R$ 3.204,26 para jornada de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. As inscrições começam no dia 09/06 e seguem até 15/07. A prova está prevista para o dia 18 de agosto, no turno da tarde, e terá quatro horas de duração. O concurso será composto de prova objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva será composta de 60 questões de múltipla escolha. Serão cobrados conteúdos de conhecimentos gerais, língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, uso de tecnologias em ambientes corporativos, governança corporativa e compliance, inovação, Lei Orgânica do Distrito Federal e Regime Jurídico dos Servidores do Distrito Federal, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do DF e da RIDE. A prova discursiva será aplicada no mesmo dia e turno.

O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) foi a banca examinadora selecionada para conduzir o certame. Esse é o primeiro concurso feito pelo BRB desde 2013.

Os candidatos aprovados no concurso serão convocados para realização dos procedimentos pré-admissionais e exames médicos admissionais, observada a necessidade de provimento e ordem de classificação.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 56,00 e elas devem ser feitas, exclusivamente, via internet, no site www.iades.com.br . No mesmo endereço é possível obter outras informações sobre o concurso.

Com informações do Banco de Brasília