Tradição X gosto: chef italiano se recusa a servir peixe com queijo a cliente e gera debate

O proprietário de um restaurante italiano em Londres se envolveu em uma polêmica após rebater um comentário publicado no site de viagens TripAdvisor por um cliente insatisfeito com o atendimento do estabelecimento, onde lhe foi negado queijo parmesão para salpicar em um prato de ravióli com molho de salmão.

O caso ganhou destaque nas redes sociais recentemente depois que o chef Massimo Donato, dono do Maximo Italian Bistrot, respondeu ao cliente, sob o pseudônimo de Zwelitheni M, com uma lista de regras sobre a culinária italiana.

Em uma extensa crítica intitulada "O serviço neste lugar é de acordo com esterco de vaca", Zwelitheni relatou sua insatisfação com o restaurante porque, enquanto fazia sua refeição, ele sentiu que o prato precisava de "algo a mais". Com isso, pediu ao garçom um pouco de queijo parmesão, mas ele o olhou perplexo e recusou.

"Eu esperei por sua resposta que eu não pude acreditar. Ele literalmente se recusou a me dar o parmesão, afirmando que não se coloca queijo em qualquer peixe, porque iria tirar o sabor", diz o relato.

Apesar da recusa, o homem informou que não ficou irritado e, após terminar sua refeição, foi embora. No entanto, ao chegar no hotel, ele ligou para o restaurante e relatou o comportamento do garçom.

"Eu basicamente expliquei que o atendimento ao cliente deveria satisfazer os clientes que estavam pagando e ele disse que, mesmo se eu insistisse em comprar o queijo, ele não daria", acrescenta o comentário.

Em resposta, Donato informou que "existem algumas regras sobre a autêntica cucina italiana" que provavelmente esse homem não conhece. "Nunca peça abacaxi em uma pizza, nunca coloque molho em sua carbonara, nunca peça macarrão de Alfredo (Quem é Alfredo?), nunca coloque frango com molho arrabbiata, e o mais importante, nunca coloque queijo em pratos com peixes", escreveu.

No comentário, que foi deletado, o chef ainda ressaltou que "felizmente" o prato do cliente não foi estragado e ele deveria agradecer ao funcionário.

"De qualquer forma, eu entendo que sua estranheza não conhece nenhum limite, então há muitos restaurantes italianos falsos dirigidos por pessoas gananciosas e sem consciência, que permitem qualquer tipo de abominação. Tente colocar parmesão em esterco de vaca, isso deve ter um bom gosto para você", finalizou.