Vacinação contra gripe tem mobilização neste sábado em São Paulo

Neste sábado, a prefeitura de São Paulo realiza uma grande mobilização em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade para vacinar a população contra o vírus da gripe (influenza). Neste dia, os postos ficarão abertos das 8h às 17h.

As vacinas serão aplicadas em crianças de seis meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, trabalhadores da área de saúde, povos indígenas, pessoas com 60 anos ou mais de idade, pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, professores (escolas públicas e privadas), adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estiverem sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade (presos), funcionários do sistema prisional, policiais civis, militares, bombeiros e membros das Forças Armadas.

O objetivo da campanha é aumentar a cobertura vacinal dos grupos considerados de maior risco de contágio.

