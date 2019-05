Receita Federal reabre declarações do Imposto de Renda

A Receita Federal reabre a partir das 8 h desta quinta-feira (2) o sistema do Imposto de Renda para os contribuintes que não entregaram a declaração dentro do prazo.

A multa pelo atraso é de no mínimo R$ 165,74 e no máximo 20% do imposto devido. O programa de envio da declaração para quem perdeu o prazo é o mesmo.

Leia mais:

Lei que isenta cobranças extras do IPTU de 2015 a 2018 vai a sanção em São Paulo

Construção da ponte Pirituba-Lapa começa neste mês; primeira etapa dura 18 meses

De acordo com o Fisco, até às 23h59 do dia 30 de abril foram entregues 30.677.080 declarações, número acima da expectativa de 30,5 milhões neste ano.