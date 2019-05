Construção da ponte Pirituba-Lapa começa neste mês; primeira etapa dura 18 meses

As obras da ponte Pirituba-Lapa devem começar neste mês, segundo a Prefeitura de São Paulo. A ligação é aguardada há décadas especialmente pelos moradores de Pirituba (zona norte), que têm um movimento para reivindicar a obra.

A ponte chegou a ser prometida para o primeiro semestre deste ano –na ocasião, a previsão era que as obras começassem no início do ano passado.

Veja também:

União vai vender terreno onde estava prédio que desabou no largo do Paissandu

Em alerta, Hemocentro da Santa Casa de São Paulo pede doações de sangue

Na primeira etapa da construção, prevista para durar 18 meses, serão implantados uma ponte sobre o rio Tietê e seus acessos, com 900 metros de extensão.

Estudos de tráfego mostram que o remanejamento de ônibus para a nova ponte podem proporcionar até 36 minutos de economia para os passageiros dos coletivos no trajeto entre os terminais Pirituba e Lapa.