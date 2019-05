Polícia Civil faz operação contra milícia na comunidade de Muzema

Policiais civis fazem nesta quinta-feira (2) uma operação contra a milícia que atua em Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. O objetivo é buscar documentos e computadores para auxiliar no inquérito sobre o desabamento dos dois prédios na comunidade, que ocorreu no dia 12 de abril e deixou 24 mortos.

Entre os endereços que estão sendo alvo da ação está a Associação de Moradores da Muzema. A operação é coordenada pela Delegacia da Barra da Tijuca, responsável pelo inquérito dos desabamentos, em parceria com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, responsável pelas investigações contra milícias no Rio.

Os prédios que caíram eram ilegais, ou seja, não tinham autorização da prefeitura para ser construídos. As obras chegaram a ser embargadas em novembro do ano passado, mas isso não impediu que seus apartamentos fossem ocupados.

A polícia busca os responsáveis pelas construções. Vários outros edifícios irregulares, construídos na região, serão demolidos, sendo que 16 deles darão lugar a construção de um parque, segundo a prefeitura.