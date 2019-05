Novas regras de despacho de bagagens de mão entram em vigor em mais quatro aeroportos

As novas regras do despacho de bagagem de mão começa nesta quinta-feira (2) em mais quatro aeroportos brasileiros. São eles: o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH; o terminal Pinto Martins, em Fortaleza; o aeroportos Guararapes, no Recife; o Val-de-Cans, em Belém.

Em todos esses terminais, antes mesmo de entrar nas áreas de embarque, os passageiros terão que verificar se o tamanho e o peso das bagagens está de acordo com os padrões definidos pelas companhias. A exigência é de 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade, com até 10 quilos.

Qualquer modelo fora das regras, não poderá entrar no interior das aeronaves e terá que ser despachada. A medida já está em vigor, desde 25 de abril, nos aeroportos Juscelino Kubitschek (Brasília), Afonso Pena (Curitiba), Viracopos (Campinas) e Aluízio Alves (Natal).