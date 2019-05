Mega-Sena: prêmio milionário desta quinta dá para comprar 10 mansões

A Mega-Sena sorteio nesta quinta-feira (dia 2) o quarto maior prêmio de sua história: são R$ 125 milhões ao sortudo apostador que conseguir acertas as seis dezenas sorteadas.

Segundo os cálculos da Caixa, com esse prêmio o ganhador poderia comprar 10 mansões nos bairros mais nobres do país, no valor de R$ 12,5 milhões cada uma.

Poderia ainda comprar 5 jatinhos particulares e rodar o mundo, gastando cerca de R$ 25 milhões em cada um.

Mas se o ganhador for aquele tipo de pessoa que prefere segurança, uma aplicação na poupança renderia nada menos do que R$ 464 mil de juros todos os meses.

Que horas é o sorteio

O sorteio da Mega-Sena ocorre a partir das 20h, no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP). O resultado, geralmente, sai antes das 21h. O Metro Jornal divulga o resultado assim que é divulgado.

Como Jogar

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira em qualquer lotérica do país ou pelo Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).