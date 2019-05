Mega-Sena: veja os números sorteados no sorteio milionário desta quinta-feira

Dá para comprar comprar 10 mansões ou 5 aviões particulares ou garantir uma renda mensal de R$ 464 mil se aplicado na poupança. Não importa. O ganhador do concurso 2147 da Mega-Sena desta quinta-feira (dia 2) vai levar para casa uma bolada de R$ 125 milhões, um dos maiores prêmios da história da loteria.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quinta-feira são:

17, 19, 37, 41, 42, 49

LEIA TAMBÉM:

Lotofácil: veja os números sorteados nesta quinta-feira

Dupla Sena: veja os números sorteados nesta quinta-feira

Quina: veja os números sorteados nesta quinta-feira

No concurso anterior, no último sábado, ninguém acertou as seis dezenas, mas 283 apostadores bateram na trave e fizeram a quina. Cada um ganhou R$ 30.594,81.

Outros 15.338 apostadores fizeram a quadra na Mega-Sena e ganharam R$ 806,43 cada.

Clique aqui e confira os números do sorteio anterior.