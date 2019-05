Confira os lugares que mais rendem multas de trânsito em São Paulo

O número de multas de trânsito em São Paulo caiu 18,4% entre 2017 e 2018. Ainda assim, foram registradas 10,9 milhões de infrações – o que dá quase 30 mil por dia. Os dados são da prefeitura e mostram que a maior parte dos motoristas respeita o trânsito, já que 73% não foram multados ano passado.

Levantamento do Metro Jornal no Painel Mobilidade Segura mostra que em 2018 os radares aplicaram mais multas em corredores expressos. O aparelho que mais multou está na avenida dos Bandeirantes, na altura do viaduto da avenida Washington Luís, com 142.271 mil notificações – sendo 118.878 mil por excesso de velocidade, a infração recordista na cidade.

Já os “marronzinhos” flagraram mais irregularidades em pontos de embarque e desembarque, como o aeroporto de Congonhas, que lidera com 11.710 infrações, sendo 6.247 por parar em fila dupla. Os dois pontos estão na mesma região da zona sul.

Multas por radar

Principais infrações em São Paulo e locais onde mais se repetiram

1º – Transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20% – 3.942.465 infrações

Local com mais infrações do tipo: Avenida dos Bandeirantes com avenida Washington Luís (118.878)

2º – Desrespeitar o rodízio – 2.415.860 infrações

Local com mais infrações do tipo: Marginal Tietê, pista expressa (A. Senna/ C. Branco), a menos de 133m do km15 (57.402)

3º – Transitar na faixa ou via exclusiva de ônibus – 589.512 infrações

Local com mais infrações do tipo: Av. Santos Dumont, b/c, a menos de 20m da r. Rodolfo Miranda (39.718)

4º – Transitar em velocidade superior a máxima permitida entre 20% e 50% – 484.322 infrações

Local com mais infrações do tipo: Túnel Ayrton Senna, sentido c/b (23.056)

5º – Transitar em local e horário não permitido (caminhão) – 303.494 infrações

Local com mais infrações do tipo: Marginal Tietê, pista expressa (C. Branco/A. Senna), a menos de 31m da ponte da V. Guilherme (10.665)

6º – Avançar o sinal vermelho – 207.026 infrações

Local com mais infrações do tipo: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, c/b, com av. Dep. Cantídio Sampaio (11.499)

7º – Conversão à direita em local proibido – 132.887 infrações

Local com mais infrações do tipo: Av. A. Chateaubriand, (A. Senna/C. Branco) alça da ponte das Bandeiras/marginal Tietê (74.170)

8º – Deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada – 121.863 infrações

Local com mais infrações do tipo: Marginal Tietê, pista expressa (C. Branco/A. Senna), a menos de 31m da ponte da V. Guilherme

(10.107)

9º – Parar sobre a faixa de pedestres na mudança do semáforo – 86.888 infrações

Local com mais infrações do tipo: R. Oscar Freire com a r. Haddock Lobo (4.912)

10º – Transitar em local e horário não permitidos – 80.865 infrações

Local com mais infrações do tipo: Marginal Tietê, pista expressa (A. Senna/C. Branco), a mais de 223m do km 3,5 (18.072)

Multas manuais

Locais únicos com mais autuações e a principal infração cometida em cada ponto

1º – Praça Comandante Linneu Gomes (aeroporto de Congonhas) – 11.710 infrações

Principal infração neste ponto: Parar afastado da calçada a mais de 1 metro (fila dupla) – 6.247

2º – Avenida Magalhães de Castro x rua Itapé-açu (marginal Pinheiros) – 9.055 infrações

Principal infração neste ponto: Transitar com o veículo em marcas de canalização – 5.379

3º – Avenida Vital Brasil x rua Pirajussara (metrô Butantã) – 5.992 infrações

Principal infração neste ponto: Conversão à direita em local proibido – 5.271

4º – Rua Eudoro Lemos (terminal Tietê) – 5.389 infrações

Principal infração neste ponto: Estacionar em local/horário proibido – 3.375

5º – Avenida Presidente Castelo Branco, 3.333 (marginal Tietê) – 5.304 infrações

Principal infração neste ponto: Transitar na faixa de ônibus – 4.780

6º – Avenida do Estado x rua dos Patriotas – 5.099 infrações

Principal infração neste ponto: Desrespeitar o rodízio – 2.091

7º – Avenida Aricanduva, 6.333 – 4.849 infrações

Principal infração neste ponto: Transitar na faixa de ônibus – 4.829

8º – Rua Jornalista Aloysio Biondi (terminal Barra Funda) – 4.783 infrações

Principal infração neste ponto: Parar afastado da calçada a mais de 1 metro (fila dupla) – 2.305

9º – Avenida Cruzeiro do Sul, 3.201 (metrô Santana) – 4.753 infrações

Principal infração neste ponto: Transitar na faixa de ônibus – 4.528

10º – Avenida do Estado x praça Alberto Lion – 3.923 infrações

Principal infração neste ponto: Desrespeitar o rodízio – 1.377