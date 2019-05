Inscrições para vestibular da Fatec começam nesta sexta; veja como se inscrever

As inscrições para o vestibular do segundo semestre da Fatec (Faculdade de Tecnologia) abrem nesta sexta-feira (3). A prova será no dia 30 de junho.

Estudantes interessados em disputar vagas para os cursos de graduação tecnológica devem se inscrever no site da fundação até as 15h do dia 10 de junho. A taxa para a realização da prova é de R$ 70 – pedidos de isenção/redução deste valor se encerram às 15h desta quinta (2).

Até o início da tarde desta quinta-feira (2), porém, informações do número de vagas disponíveis para cada curso não constavam na página oficial. Na página de “dúvidas frequentes”, estudantes encontravam a mensagem “conteúdo em atualização”.

A Fatec conta com 73 campi espalhados pela cidade e é administrada pelo Centro Paula Souza, autarquia do Governo do Estado de São Paulo. A primeira chamada de aprovados no vestibular será divulgada no dia 17 de julho.