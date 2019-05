Crise na Venezuela pode fazer subir preço da gasolina no Brasil, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse que há uma preocupação do governo com o impacto da crise da Venezuela nos preços dos combustíveis. O país é um grande produtor de petróleo e sofre com sanções econômicas e embargos de diversos países, liderados pelos Estados Unidos, à commodity.

“Uma preocupação existe sim, com essa ação e com embargos, o preço do petróleo a princípio sobe. Temos que nos preparar, dada a política da Petrobras [de seguir os preços do mercado internacional] e de não intervenção de nossa parte [do governo], mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como efeito colateral do que acontece lá”, afirmou o presidente, após reunião com ministro da Defesa, Fernando Azevedo.