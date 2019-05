Viúva de Boechat relembra casamento em 1º aniversário sem o marido

View this post on Instagram

Nosso aniversário de casamento é hoje. A grana era curta mas, por causa da relação antiga dele com o Copacabana Palace, deram um mega-desconto, assim tivemos a sorte de poder fazer lá. Tínhamos combinado de convidar 30 pessoas cada um. Eu convidei 30 (até hoje tenho parentes que não falam comigo por não terem sido chamados), ele convidou 120.🤣 Eu jamais imaginei que um homem bem mais velho do que eu e que já tinha sido casado antes nunca tinha sido casado no religioso, por isso foi uma felicidade saber que não. Assim, não só nos casamos no religioso como ele leu um trecho da Bíblia na cerimônia. Todos os seus amigos diziam que não havia dia melhor para ele casar, já que ele sempre foi workaholic e 1º de maio é Dia do Trabalho. Não teríamos lua-de-mel, ele tiraria uns dias de folga e ficaríamos no Leblon. Depois de dormirmos no Copa, fomos pra casa, duas horas depois olhei pra ele e ele estava sentado no sofá, trabalhando pelo telefone.🙄 Sentei em frente ao computador, pesquisei passagem com milhas que eu tinha, voltei na sala e anunciei: “estou indo para Porto de Galinhas, quem quiser que me acompanhe.” 💃🏻 E foi assim que embarcamos pra nossa lua-de-mel, de onde só temos fotos separados, porque ele tinha vergonha e não deixava eu pedir para ninguém tirar nossa foto juntos.📸 ☀️ Jurei que hoje só contaria coisas engraçadas para espalhar alegria, porque de tristeza já chega a minha.❤️ #doceveruska #saudade #ricardoboechat #marido