Previsão do Tempo: São Paulo tem quinta-feira nublada; temperatura cai

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para a Capital é um dia parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no período da tarde.

LEIA TAMBÉM:

Alexandre Nardoni ganha direito ao regime semiaberto

Estudante é encontrado morto dentro de elevador da USP

A temperatura, que já apresentava leve que. Os termômetros que marcaram 26º C na quarta não devem ultrapassar os 25ºC.

A temperatura mínima prevista é de 19ºC.