Mega-Sena: prêmio desta quinta-feira dá para comprar 5 jatinhos

A Mega-Sena vai sortear um prêmio milionário de R$ 125 milhões nesta quinta-feira, a partir as 20h, no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Aplicado na poupança, esse dinheiro renderia cerca de R$ 464 mil mensais ao sortudo ganhador. Daria ainda para comprar 10 mansões nos bairros mais nobres de todo Brasil (calculando preço médio de R$ 12 milhões cada) ou até 5 jatinhos particulares, com custo de R$ 25 milhões cada um.

Como Apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira em qualquer lotérica do país ou pelo Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).