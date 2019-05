Desemprego é tragédia mundial, diz papa Francisco

O papa Francisco pediu orações nesta quarta-feira (1) para quem está sem trabalho e afirmou que o desemprego é uma "tragédia" mundial da atualidade.

"Rezemos especialmente pelos que não têm trabalho, que é uma tragédia mundial nos dias de hoje", ressaltou o líder católico, ao celebrar a tradicional e semanal audiência geral no Vaticano, que hoje coincidiu com as comemorações do dia 1 de maio, Dia do Trabalhador.

"Hoje celebramos a memória de São José Operário. A figura do humilde trabalhador de Nazaré nos orienta em direção a Cristo, apoia o sacrifício de quem atua bem e intercede pelos que perderam o emprego ou não conseguem encontrar um", comentou Francisco. O Papa celebrou a audiência geral na Praça São Pedro diante de 15 mil pessoas. Ele percorreu a praça a bordo de um papamóvel descoberto, saudando os fiéis. Cinco crianças subiram ao carro de Francisco.