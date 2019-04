Em função do feriado do Dia do Trabalhador (1º de Maio), o rodízio de veículos está suspenso em São Paulo nesta quarta-feira, inclusive para o tráfego de caminhões.

As restrições de tráfego voltam a valer a partir de quinta-feira. para os veículos com placas finais 7 e 8.

Nesta quarta, todas as ciclofaixas de lazer serão ativadas das 7h às 16h.