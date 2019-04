Prazo para enviar IR acaba nesta terça-feira

Termina às 23h59min59s desta terça-feira o prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda 2019. Até as 17 horas de ontem, 5,3 milhões de contribuintes ainda não haviam acertado as contas com Leão, 17% do total esperado pela Receita Federal neste ano.

A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo é de 20% do imposto devido.

Especialistas sugerem aos contribuintes que não conseguirem juntar todas informações o envio da declaração incompleta, seguido de uma retificadora. O procedimento para a realização de uma declaração retificadora é o mesmo que para uma declaração comum. A diferença é que no campo “Identificação do Contribuinte” deve ser informado que a declaração é retificadora.

A declaração pode ser feita pelo computador, por celular ou tablet ou por meio do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento). Pelo computador, será utilizado o programa disponível no site receita.economia.gov.br.