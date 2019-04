Prazo para inscrição nas vagas remanescentes do Prouni termina nesta terça

Termina nesta terça-feira (30) o prazo para estudantes matriculados em instituições de ensino superior se inscreverem para uma das bolsas remanescentes do Prouni. O cadastro pode ser feito no próprio site do Programa Universidade para Todos.

Para quem ainda não estava matriculado, o prazo acabou na última sexta-feira (26). O Prouni oferece bolsas integrais destinadas aos estudantes com renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa.

Já as bolsas parciais contemplam os candidatos que têm renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.