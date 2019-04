Entre esta terça-feira e sábado, o trecho da pista expressa da marginal Tietê entre as pontes Ulysses Guimarães e Imigrante Nordestino, no sentido Ayrton Senna, será fechado das 23h às 4h do dia seguinte.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai pintar as faixas de solo da sinalização horizontal no trecho.

O trânsito será canalizado para a pista local.