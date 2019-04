Homem morre baleado dentro do campus de universidade de Curitiba

Um homem morreu e outro foi baleado em um tiroteio dentro do campus da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) em Curitiba, na manhã desta terça-feira (30). Equipes da PM e do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência por volta das 10h30.

Os homens estariam em fuga quando perderam o controle do veículo e invadiram o estacionamento da instituição. Eles teriam entrado em confronto com policiais militares. Na troca de tiros, um dos suspeitos morreu e outro foi baleado na perna.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o suspeito baleado encaminhado a um hospital. O Instituto Médico Legal (IML) deve recolher o corpo.

Nas redes sociais, alunos demonstram estar assustados e professores pediram que ficassem nas salas. Procurada, a PUC-PR afirmou que a situação já estava controlada por volta das 1h.

“A PUC-PR informa que dois indivíduos em fuga da polícia militar perderam o controle do veículo e invadiram as dependências do campus da Universidade, rompendo as grades do estacionamento. Um dos bandidos morreu no confronto com os policiais e o outro ficou ferido e foi atendido pelo SIATE. A equipe de segurança da PUC-PR acompanhou toda a situação e informa que não há riscos para a rotina do campus”, diz a nota.