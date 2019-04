Guaidó afirma ter apoio de forças armadas da Venezuela e governo ressalta "traição"

O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, afirmou por meio do perfil no Twitter nesta terça-feira (30) ter o apoio das forças armadas do país. A fala do político já começou a gerar confrontos na capital Caracas.

O político convocou a população a ir às ruas para apoiar o movimento conta o governo de Nicolás Maduro. "Povo venezuelano começou o fim da usurpação", disse Guaidó em um dos tweets.

A declaração do autoproclamado presidente ainda reforça que "as forças armadas tomaram a decisão certa, eles têm o apoio do povo venezuelano, com o endosso de nossa Constituição, com a garantia de estar do lado direito da história".

Do outro lado, o ministro da Informação de Maduro, Jorge Rodríguez, afirmou no Twitter que o governo venezuelano está confrontando um pequeno grupo de “traidores militares” que estão buscando promover um golpe.

Veja um vídeo publicado por Guaidó em que diz ter o apoio dos militares: