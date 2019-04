Ford fecha acordo de compensação aos funcionários de fábrica de São Bernardo

A Ford anunciou nesta terça-feira (30) um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC sobre a situação dos funcionários da fábrica de São Bernardo. Será lançado um plano de demissão oferecendo compensação aos trabalhadores, dependendo do tempo de casa e da função.

Aprovado na manhã de terça em assembleia pelos funcionários, o acordo também prevê a criação de um programa de requalificação e de assistência psicológica. As atividades da Ford em São Bernardo serão encerradas até o fim do ano por causa da decisão da empresa de deixar de fabricar caminhões em todo o mundo.

O acordo não tem relação com a possível venda do parque fabril para outra empresa e a recontratação de parte ou da totalidade dos funcionários.

