Feriado será nublado e sem chuvas

Com tempo nublado e sem chances de chuva, o Dia do Trabalho traz um clima ameno para o descanso dos trabalhadores. Nesta quarta-feira, a mínima será de 15ºC, com vento moderado, mas a máxima alcança os 28ºC, com o sol aparecendo tímido entre as nuvens, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Todas as ciclofaixas de lazer serão ativadas nesta quarta, das 7h às 16h.

O rodízio de veículos também não irá valer no feriado do dia 1º, inclusive para caminhões. As restrições voltam a valer normalmente na quinta-feira.

Se é mais difícil viajar em um feriado no meio da semana, é possível curtir a folga na própria capital.

O Museu do Futebol, no Pacaembu (zona oeste), programou atividades especiais para hoje. Uma visita monitorada vai refletir sobre a relação entre o museu e o Dia do Trabalho. Além disso, o museu vai propor um jogo, às 11h e 12h30, que vai desvendar personagens femininas do futebol.