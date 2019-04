Dupla Sena: veja os números sorteados nesta terça-feira

O concurso 1929 da Dupla Sena paga nesta terça-feira (dia 30) um prêmio de R$ 650 mil ao apostador que acertar as seis dezenas do 1º ou 2º sorteio, segundo os cálculos da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Dupla Sena são:

1º sorteio

16, 21, 31, 36, 43, 46

2º sorteio

05, 09, 14, 16, 20, 25

Embora ninguém tenha acertado os números do sorteio principal, 6 apostadores fizeram a Quina no 1º sorteio e ganharam R$ 6.990,62. Outros 5 apostadores acertaram no 2º sorteio, e ganharam R$ 7.549,88.