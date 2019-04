Combustível: preço do etanol segue em alta e supera R$ 3

Os preços médios da gasolina, etanol e diesel subiram na última semana nos postos do país, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo).

Somente o etanol avançou 5,29% no período, para R$ 3,127 por litro. No ano, a alta já chega a 10,5%. O aumento reflete problemas na safra da cana-de-açúcar. No entanto, as cotações devem começar a baixar a partir de agora. Todas as produtoras já estão operando em máxima capacidade, segundo a União das Indústrias da Cana-de-Açúcar.

Após reajustes promovidos pela Petrobras nas refinarias, a gasolina teve alta semanal de 1,72%, para R$ 4,504. Já o diesel subiu 1,83%, para R$ 3,614. No ano, a gasolina está 3,68% mais cara, enquanto o diesel aumentou 4,72%.