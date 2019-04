Argentina entra em greve geral e diversos voos são cancelados

A Argentina entrou em greve geral no país inteiro nesta terça-feira (30) contra as propostas e ações econômicas do presidente Mauricio Macri. Por causa da mobilização diversos voos foram cancelados.

A GOL cancelou todos os pousos e decolagens para o território argentino. A Azul confirmou que os seguintes voos estão cancelados: AD8762 (Confins-Buenos Aires), AD8763 (Buenos Aires-Confins), AD8760 (Confins-Buenos Aires), AD8761 (Buenos Aires-Confins), AD8766 (Campinas-Buenos Aires) e AD8767 (Buenos Aires-Campinas).

Os voos da Latam também foram cancelados, inclusive, voos domésticos. A Aerolíneas Argentinas informou que o passageiro deve reprogramar os voos que estavam agendados em até 15 dias e não terão nenhum custo adicional.

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) afirmou que vai acompanhar as operações das aéreas nos aeroportos brasileiros.