Taxistas protestam contra nova regulamentação do transporte por aplicativo

Um grupo de taxistas realiza um protesto nesta segunda-feira (29) contra a nova regulamentação do transporte de passageiros por aplicativo. A carreata chegou a bloquear o acesso ao aeroporto de Congonhas.

Ouvintes da Rádio Trânsito informaram que não era possível acessar o embarque e nem sair do aeroporto. Os trabalhadores partiram do estádio do Pacaembu e já passaram pela rua da Consolação e a avenida 23 de Maio.

De acordo com a CET, que acompanha a manifestação, a carreata seguirá para a prefeitura, no viaduto do Chá.

As novas regras do transporte por aplicativo foram feitas em janeiro deste ano.