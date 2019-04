Suspeitos de integrar quadrilha de motoqueiros são presos no Morumbi

Dois suspeitos de integrar uma quadrilha que usa motos para fazer arrastões na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, foram presos nesta segunda-feira (29).

Segundo a polícia, eles fizeram “dezenas” de vítimas nas últimas semanas, sendo seis só nesta segunda em uma travessa da avenida Morumbi. Três motos, munições, joias e R$ 780 em dinheiro foram apreendidas com os bandidos.

Leia mais:

Acidente em perseguição policial bloqueia em avenida na zona norte de São Paulo

Taxistas protestam contra nova regulamentação do transporte por aplicativo

A ocorrência está sendo registrada no 89º DP, na região do Portal do Morumbi.