Rapper protesta na passarela do SPFW após morte de modelo: 'Não era para ninguém estar aqui'

Convidado pela marca Cavalera para se apresentar em seu desfile, o rapper Rico Dalasam subiu à passarela do São Paulo Fashion Week no sábado (27) e fez um protesto sobre a morte do modelo Tales Cotta, no mesmo dia.

"Não era para ninguém estar aqui", repetiu o rapper, enquanto o desfile ao seu redor continuava. "O cara acabou de morrer e vocês estão aqui como se a vida não valesse nada, nada, nada".

"Enquanto os ricos não lamentarem a morte dos negros, dos brancos e da humanidade das pessoas, a agonia vai estar no travesseiro de todo mundo", finalizou.

Parte da plateia aplaudiu e gritou em apoio ao manifesto de Dalasam. Após o artista deixar a passarela, o desfile seguiu normalmente. O momento foi inclusive transmitido ao vivo pelo Instagram da marca.

No som citação ao Sabotagem, na passarela manchada de sangue um rapper que teve coragem de soltar o grito entalado na garganta de muitos ali na #SPFW! Parabéns, @ricodalasam! Pela coragem de ser e fazer o certo! ISSO É O RAP! pic.twitter.com/ctsYpWZxsy — Julio Beltrão (@HeyJulius) April 28, 2019

Thales Soares atuava como modelo sob o nome artístico de Tales Cotta, na agência Base MGT. Ele desfilava pela grife Ocksa quando caiu na passarela, falecendo após ser socorrido por uma brigada de emergência.

Todos os desfiles ocorreram normalmente após a morte, e a SPFW divulgou notas afirmando solidariedade, luto e apoio à família de Tales.

