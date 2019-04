Um dia com toques de frio aguarda o paulistano nesta terça-feira (30). Com uma frente fria chegando à região neste final de semana, as temperaturas descem, atingindo mínima de 16º.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, não há chances de chuva, porém a terça-feira permanece nublada da manhã até a noite.

A máxima temperatura será de 25º.