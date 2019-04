Ônibus com torcedores do Corinthians tomba em rodovia; 14 ficam feridos

Ao menos 14 torcedores do Corinthians ficaram feridos na madrugada desta segunda-feira (29) após um acidente envolvendo um ônibus que voltava do jogo contra o Bahia, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

O veículo tombou por volta das 4h na BR-116, quilômetro 805, altura de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os feridos foram levados para hospitais da região – não há informações sobre o estado de saúde.

O ônibus, que levou a torcida para a Arena Fonte Nova, voltou do estádio após o fim do jogo com destino a São Paulo. A PRF afirma que o acidente teria sido causado por um nevoeiro na rodovia, fazendo o motorista do coletivo perder o controle da direção. Após tombar, o veículo caiu em um desnível próximo ao acostamento.