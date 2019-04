Na próxima quinta-feira, Mega-Sena sorteia R$ 125 milhões

O sorteio do concurso 2147 desta semana será realizado na quinta-feira em virtude do feriado do 1º de Maio, na quarta-feira

O prêmio continua acumulado e deve pagar R$ 125 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas.

Os números sorteados no sábado foram:

16-18-31-39-42-44 .

Ninguém acertou a Mega, mas 283 pessoas fizeram a quina e cada uma ganhou R$ 30.594,81.

Já a quadra saiu para 15.338 apostadores. Cada um levou para casa R$ 806,43.

.