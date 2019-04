Italianos identificam cabelos que poderiam ser de Leonardo Da Vinci

Pesquisadores italianos descobriram a existência de um maço de cabelos atribuído ao gênio renascentista Leonardo Da Vinci, cuja morte completa 500 anos na quinta-feira (2).

A novidade foi divulgada nesta segunda (29) por Alessandro Vezzosi, diretor de um museu sobre o artista situado em Vinci, cidade natal do pintor, e pela historiadora Agnese Sabato, presidente da fundação Leonardo Da Vinci Heritage.

"Recuperamos do outro lado do oceano um maço de cabelos historicamente chamado de 'Os cabelos de Leonardo da Vinci', e essa extraordinária relíquia nos permitirá seguir na pesquisa de seu DNA", disse Vezzosi.

Segundo o especialista, o achado estava escondido em uma coleção americana e será exposto pela primeira vez na próxima quinta, em Vinci, ao lado de documentos que comprovariam sua autenticidade.

"É o elemento que faltava para dar mais consistência científica às nossas pesquisas históricas. Graças às análises genéticas nesse achado, que serão cruzadas com exames de DNA dos descendentes vivos e das sepulturas que identificamos nos últimos anos, será possível fazer verificações para a busca do DNA do gênio", declarou Sabato.

Em abril de 2016, a pesquisadora e Vezzosi divulgaram um estudo que identificou 35 familiares vivos de Leonardo, incluindo o cineasta Franco Zeffirelli. A Itália realiza em 2019 um intenso programa cultural para celebrar os 500 anos da morte do gênio, com exposições sobre suas obras nas principais cidades do país.