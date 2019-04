Indonésia tem mais de 270 mortos por exaustão durante contagem manual de votos nas eleições

Mais de 270 pessoas morreram na Indonésia de exaustão por excesso de trabalho na contagem manual de votos das eleições de 17 de abril. De acordo com a Comissão para as Eleições Gerais da Indonésia (KPU), outras 1.900 pessoas estão doentes ou com problemas de saúde relacionados ao cansaço. Cerca de 7 milhões de pessoas estão trabalhando na contagem manual de cédulas depositadas em 800 mil mesas de votação.

No pleito, 80% dos 193 milhões de eleitores indonésios votaram e tiveram de preencher cinco cédulas eleitorais para computar os votos para presidente e parlamentares. Foi a primeira vez que a Indonésia, que tem uma população de 260 milhões de habitantes, realizou eleições presidenciais, legislativas e regionais de maneira conjunta. A medida foi tomada para economizar no processo eleitoral, mas acabou sendo duramente criticada.

A comissão eleitoral prevê que a contagem de votos terminará apenas em 22 de maio. Tanto o presidente atual, Joko Widodo, quanto o candidato opositor Prabowo Subianto declararam vitória no pleito. No entanto, a contagem parcial indica uma vantagem de 9 a 10 pontos percentuais a Widodo.