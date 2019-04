Imposto de Renda 2019: contribuinte tem até terça para enviar declaração

Termina nesta terça-feira (30) o período de entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2019. Até a sexta-feira (26), 21 milhões de ajustes anuais haviam sido enviados. O número corresponde a 69% do esperado pela Receita Federal. O maior problema dos contribuintes que chegam a essa reta final sem ter acertado as contas com o Leão é a falta de organização.

Muitos não providenciaram todos os documentos ou ainda nem mesmo adiantaram procedimentos básicos, como baixar o programa ou o aplicativo da Receita Federal para importar dados da declaração anterior e preencher a deste ano. Segundo o diretor executivo da Confirp Consultoria Contábil, Richard Domingos, a melhor saída para esses contribuintes é entregar o material incompleto e depois fazer uma declaração retificadora.

“Diferentemente do que muitos pensam, a entrega dessa forma não significa que a declaração irá automaticamente para a malha fina”, afirma ele. O prazo para retificar a declaração é de cinco anos, mas é importante que o contribuinte realize o processo rapidamente, para não correr o risco de ficar nas garras do Leão.

Domingos explica que um dos cuidados que devem ser tomados é entregar a declaração retificadora no mesmo modelo (completo ou simplificado) utilizado para a declaração original. Também é fundamental que o contribuinte tenha o número do recibo de entrega da declaração anterior. O procedimento para a realização de uma declaração retificadora é o mesmo que para uma declaração comum, a diferença é que no campo Identificação do Contribuinte deve ser informado que a declaração é retificadora.