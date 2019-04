Metroviários decidem não parar nesta terça-feira

Em assembleia na noite desta segunda, os metroviários decidiram adiar para a próxima terça-feira a greve marcada para esta terça-feira.

A categoria está em campanha salarial. Uma nova reunião foi marcada no Sindicato dos Metroviários para a próxima segunda-feira para discutir sobre a paralisação.

Antes da assembleia, os sindicalistas e representantes da companhia participaram de uma audiência de conciliação no TRT-SP (Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo), que não teve acordo. O desembargador Rafael Pugliese Ribeiro determinou, então, que seja pago reajuste com base no IPC-Fipe já a partir de maio. Os trabalhadores pediam reposição de 4,31% pelo ICV-Dieese e aumento real de 19,1% –relativa a cinco anos. Determinou ainda que o Metrô não puna trabalhadores por usarem coletes e adesivos com motivos da campanha salarial.

Por outro lado, também havia determinado que, em caso de greve, ao menos 70% dos metroviários deveriam trabalhar nos horários de pico e pelo menos 50% nos demais horários, com multa de R$ 200 mil em caso de descumprimento.